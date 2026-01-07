Emine Erdoğan’dan görme engelliler için dayanışma çağrısı:

Emine Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, toplumsal dönüşümün bireylerden çok alışkanlıkların değişmesiyle mümkün olduğunu vurguladı. Farkındalığın artmasının dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çeken Erdoğan, görme engelli bireylerin karşılaştıkları engellerin empati, sevgi ve anlayışla aşılabileceğini belirterek birlikte yaşam kültürünün önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na ilişkin mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asıl dönüşüm; bireylerin değil, alışkanlıkların değişmesiyle mümkündür." dedi.

"Farkındalık arttıkça, dayanışma güçlenir; birlikte yaşam kültürü daha da sağlamlaşır." ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, "İşte bu nedenle görme engelli kardeşlerimizin mücadele ettikleri engelleri fark edelim; empati, sevgi ve anlayışla el ele aşalım. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nın, dayanışmanın omuz omuza büyüdüğü ve hayatı birlikte kolaylaştırabildiğimiz günlere vesile olmasını diliyorum." mesajını verdi.