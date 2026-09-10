Emine Erdoğan'dan Fethiye'de denizleri koruma seferberliğine destek

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maviliklere nefes olacak Mapa-Şamandıra Sistemi'nin, Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Fethiye Körfezi'nde gerçekleştirilecek dip çamuru temizliğini, deniz ekosisteminin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından son derece önemli buluyorum. Deniz çayırlarını ve doğal dengeyi gözeten bu kıymetli adımlarda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum."

KONTROLSÜZ DEMİRLEMENİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Öte yandan Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde, Göcek ve Dalaman koylarını kapsayan yaklaşık 90 kilometrelik sahil şeridinde DERİA Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemi hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, koylarda kontrolsüz demirleme nedeniyle deniz tabanında oluşan tahribatın önüne geçilmesi amacıyla 926 sabit bağlama mapası ile 906 tonoz yerleştirildi.

Çalışma kapsamında ayrıca denetimden su temizliğinin anlık takibine kadar farklı süreçlerin tek sistem üzerinden yürütülmesini sağlayacak "DERİA" sistemi kuruldu. Sistemle denizcilerin, koyları, boş bağlama noktalarını ve uygunluk durumlarını harita üzerinden görüntüleyebilmesi ve rezervasyon yapabilmesi sağlanacak. Böylece kontrolsüz demirlemenin önüne geçilerek deniz çayırları ve deniz ekosisteminin korunması hedefleniyor.

DİP ÇAMURUNUN TEMİZLENMESİNE YÖNELİK

Uygulamanın Fethiye Körfezi'nin tamamına yaygınlaştırılması planlanırken, İç Körfez'de yıllar içinde biriken dip çamurunun temizlenmesine yönelik çalışma da başlatıldı.

İki dip tarama gemisiyle yürütülecek çalışmalar kapsamında yaklaşık 600 hektarlık alanda biriken 16 milyon metreküp dip çamurunun üç yıl içinde Fethiye Körfezi'nden çıkarılması planlanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İç Körfez'de ortalama 3,4 metre su derinliğine ulaşılması hedefleniyor.