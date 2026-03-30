Emine Erdoğan'dan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nde edinilen tecrübelerin, davranış değişikliğinin en güçlü çevre ve iklim politikası olduğunu gösterdiğini belirterek, "Yani sorumlu bir davranış, tüm insanlığı ve doğayı halka halka kuşatan bir iyilik dalgasına dönüşebilir." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen kararla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2017 yılında başlattığımız Sıfır Atık Projesi'nde bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler bize gösterdi ki davranış değişikliği en güçlü çevre ve iklim politikasıdır. Yani sorumlu bir davranış, tüm insanlığı ve doğayı halka halka kuşatan bir iyilik dalgasına dönüşebilir. Faturasını hepimizin ödediği gıda kaybının ve israfının önüne geçebiliriz. Tabiatın kendini yenilemesine fırsat verir, çevre kirliliğinin ve sera gazı emisyonlarının azalmasına katkı sağlayabiliriz. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle birlik olalım, fark edelim, küçük adımlarla büyük mesafeler katedelim."

Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4. yılı... Sıfır Atık, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecinde dünyaya örnek olacak Bakan Kurum, sıfır atık geri kazanım verilerini açıkladı
Bakan Kurum, sıfır atık geri kazanım verilerini açıkladı
Bakan Kurum, sıfır atık geri kazanım verilerini açıkladı
Aksaray'da sevgilisi oğlu tarafından bıçaklanan anne hastanede polise tokat attı
Aksaray'da sevgilisi oğlu tarafından bıçaklanan anne hastanede polise tokat attı
Mecidiyeköy metro istasyonunu su bastı! Vatandaşın zor anları kameralara yansıdı
Mecidiyeköy metro istasyonunu su bastı! Vatandaşın zor anları kameralara yansıdı
Sinan Burhan'dan bomba iddia! Süper Lig'deki bazı takımlar küme düşürülebilir
Sinan Burhan'dan bomba iddia! Süper Lig'deki bazı takımlar küme düşürülebilir
Medipol uzmanından sık idrara çıkanlara uyarı: Normal değil!
Medipol uzmanından sık idrara çıkanlara uyarı: Normal değil!
İstanbul'da polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı
İstanbul'da polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı
Özlem Gürses adı taciz iddiasıyla anılan CHP'li Hasbi Dede’yi AK Partili gibi gösterdi
Özlem Gürses adı taciz iddiasıyla anılan CHP'li Hasbi Dede’yi AK Partili gibi gösterdi
Murat Kurum’dan dünyaya çağrı: Daha adil bir dünya sıfır atık ile mümkün
Murat Kurum’dan dünyaya çağrı: Daha adil bir dünya sıfır atık ile mümkün
Nazilli’de sel felaketi: Mahsur kalan sürücü 4 saatte kurtardı
Nazilli’de sel felaketi: Mahsur kalan sürücü 4 saatte kurtardı
Paşinyan’a kilisede saldırı girişimi
Paşinyan’a kilisede saldırı girişimi
Medipol uzmanı uyardı: Yanlış yatak ve yastık omurga yapısını bozuyor!
Medipol uzmanı uyardı: Yanlış yatak ve yastık omurga yapısını bozuyor!
Ankara'da sosyal medyada tanıştıkları kişilerin para ve eşyasını gasbeden şebekeye yönelik operasyonda 23 gözaltı
Ankara'da sosyal medyada tanıştıkları kişilerin para ve eşyasını gasbeden şebekeye yönelik operasyonda 23 gözaltı