Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da gençlerle çevre yürüyüşüne katıldı

Kızılcahamam ziyaretinde büyük sürprizler yaşadığını belirten Emine Erdoğan, "Gençlerin ve çocukların bilinçlenmesi beni çok duygulandırdı. Çevreye verdikleri önemi ve hizmeti gördükçe ümidim daha da arttı, geleceğe dair. Çünkü gençlere bırakıyoruz Sıfır Atık hizmetini, onlar devam ettirecekler. Dolayısıyla beni umutlandırdılar, kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.