Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da gençlerle çevre yürüyüşüne katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gençlerin ve çocukların çevreye verdikleri önemi ve hizmeti gördükçe geleceğe dair ümidinin daha da arttığını söyledi.
Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katılımıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen, "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü", Kızılcahamam'ın Soğuksu Milli Parkı'ndan başlatıldı.
Kızılcahamam ziyaretinde büyük sürprizler yaşadığını belirten Emine Erdoğan, "Gençlerin ve çocukların bilinçlenmesi beni çok duygulandırdı. Çevreye verdikleri önemi ve hizmeti gördükçe ümidim daha da arttı, geleceğe dair. Çünkü gençlere bırakıyoruz Sıfır Atık hizmetini, onlar devam ettirecekler. Dolayısıyla beni umutlandırdılar, kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.
Bakan Kurum da Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında, gençler ve çocuklarla tüm millet bahçeleri ve parklarda etkinlikler yapacaklarını söyledi.
Emine Erdoğan etkinlik kapsamında, çevreci gençlerin verdiği mini konseri dinledi.
Emine Erdoğan, geri dönüşümün önemine işaret ederek, çevreci çocuk ve gençlerle teraryuma çiçek dikti. Cemre Çevre Hareketi'nin 81 il tablosunda yer alan Türk bayrağı resmini de boyayan Emine Erdoğan, üzerine imzasını attığı son parçayı ekleyerek, tabloyu tamamladı.