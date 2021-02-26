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Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el ele çekildikleri fotoğrafı "İyi ki doğdun" mesajıyla paylaşan Emine Erdoğan'a on binlerce beğeni yapıldı.

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26 Şubat 1954 tarihi doğumlu Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün itibarıyla 67 yaşına girdi. Erdoğan için sosyal medyada #İyikiDoğdunMilletinAdamı etiketi ile binlerce tweet atıldı. Kullanıcılar hem fotoğraf hem mesaj yayımlayarak Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü kutladı.

"İyi ki doğdun"

Bu paylaşımların en anlamlısı ise Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi. Hem Twitter hem Instagram hesaplarından saat 00.01'de fotoğraf paylaşan Emine Erdoğan, "İyi ki doğdun" mesajını yazdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü sosyal medyada gündem oldu Galeriye Gözat
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