Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanının eşi Lula da Silva ile Türkevi’nde görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela Lula da Silva bir araya geldi.

Emine Erdoğan ile Rosangela Lula da Silva arasındaki görüşme, Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile COP30 Başkanı, Büyükelçi Andre Correa do Lago hazır bulundu.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Brezilya Devlet Başkanı'nın değerli eşi Rosangela Lula da Silva Hanımefendi ile Türkevi'nde bir araya geldik. Çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ve COP31 sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdik."