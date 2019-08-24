Emine Bulut'un katledilmesinin ardından Nilgün Bodur'un kadınlar hakkında skandal sözleri!

Erkekler öyle mi? Yaşıyorsun, yazıyorsun, gömüyorsun. Kadınlar bırakmaz peşini. Kendileri gelmese de ardından, şirret enerjileri gelir. Delirdi derler, delirtip. Bana feminist demeyin. Erkeklere kızmıyorum ben asla. Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum. Evde sevgisiz bir koca ve sevimsiz çocuklarıyla mutsuz olan her kadın, bir başka kadına sataşarak tatmin ediyor ruhunu.