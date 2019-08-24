Emine Bulut'un katledilmesinin ardından Nilgün Bodur'un kadınlar hakkında skandal sözleri!
Türkiye Emine Bulut'un eski eşi tarafından vahşice öldürülmesine isyan ederken yazar Nilgün Bodur'un kadınlar hakkında söylediği sözler herkesi şoke etti. "Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum" diyen Bodur'a tepkiler çığ gibi büyüyor.
Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski kocası tarafından canice öldürülen Emine Bulut'u tüm Türkiye konuşup, ölüme, öldürmeye, kadına şiddete isyan ederken yazar Nilgün Bodur'un kadınlar hakkında sözleri ağızları açık bıraktı. Bodur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kadınların birine pabucunu ters giydirebileceğini söyleyip cinsiyet ayrımcılığı yaparak bir yazı paylaştı.
Bodur, Emine Bulut'un eski kocası tarafından katledilmesinin ardından kadınları hedef alarak şunları söyledi: ''"Kadınlıkla ilgili özlü sözler geliyor aklına. Adın feministe çıkmış zaten, vazgeçiyorsun. Oysa ki başıma ne geldiyse kadınlar yüzünden geldi. Hiç övesim yok bugün burada hemcinslerimi.
Kıskançlık, fitne, laf sokma, soğuk savaş, bitmeyen öfke, kin, kibir hep bizde. En yakın arkadaşınla pamuk ipliğine bağlı yürür ilişkin. Kibarlık, nezaket, ihtimam göstermekten yorulursun. Eleştirir çünkü kadınlar. Yanlış yapmanı beklerler.
Erkekler öyle mi? Yaşıyorsun, yazıyorsun, gömüyorsun. Kadınlar bırakmaz peşini. Kendileri gelmese de ardından, şirret enerjileri gelir. Delirdi derler, delirtip. Bana feminist demeyin. Erkeklere kızmıyorum ben asla. Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum. Evde sevgisiz bir koca ve sevimsiz çocuklarıyla mutsuz olan her kadın, bir başka kadına sataşarak tatmin ediyor ruhunu.