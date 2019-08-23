Emine Bulut'un acılı kardeşinden Erdoğan'a çağrı! Bunları idam edin
KIRIKKALE'de 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, "Bunlara insan denilmez. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bunların hakkı idam" dedi. Bulut olay günü yaşananları anlattı.
18 Ağustos günü Menderes Caddesi'ndeki bir kafeteryada yaşanan olayda, Makine ve Kimya Endüstri'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile karşılaştı. Baran, eski eşi ve kızını kafeteryaya soktu. Ancak Fedai Baran ile Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Eski koca, Emine Bulut'u, kızının gözleri önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'ne yaşamını yitirdi.
Kanlar içinde çekilen görüntüsü infiale yol açtı
Emine Bulut'un, olay yerinde kanlar içinde çekilen görüntüsü infiale yol açtı. Görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ederken, kızı F.B.B. de "Anne lütfen ölme" diye yalvarıyor. Küçük kızın, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıyor.
Twitter'da gündem oldu!
Twitter'da #EmineBulut hashtagini TT'de ilk sırada yer aldı. Aralarında siyasi parti liderlerinin de bulunduğu binlerce kişi olayı lanetledi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ile bir çok kulüp, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.
Kardeşi konuştu
Yuva Mahallesi'nde yaşayan Fadime-Ahmet Bulut çifti, 6 çocuklarından en büyüğü olan kızları Emine Bulut'u kaybetmenin acısını yaşıyor. Evin önüne kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ediyor. Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, ablasının 4 yıl önce boşandığını, boşanma davası sırasında eski eşinden her hangi bir talepte bulunmadığını anlattı.