Emine Bulut paylaşımlarına Esra Dermancıoğlu ve Şeyma Subaşı tepki gösterdi
KIRIKKALE'de eski kocası tarafından vahşice işlenen Emine Bulut cinayetinin ardından sosyal medyada birçok kişi isyanını dile getirmişti ki Esra Dermancıoğlu ve Şeyma Subaşı, ölüme sosyal medyada isyan kişilere isyan etti.
Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü yaşanan korkunç olayda 38 yaşındaki Emine Bulut, eski eşi tarafından kızıyla gittiği kafede boğazından bıçaklandı. Boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Binlerce kişinin sosyal medyada tepki gösterdiği olayla alakalı Şeyma Subaşı ve oyuncu Esra Dermancıoğlu'nda dikkat çeken paylaşımlar geldi.
Emine Bulut'un eski kocası tarafından canice öldürülmesinin ardından sosyal medyada infial oluşmuş, binlerce insan ölüme, öldürmeye isyan etmişti. Bu isyanları eleştirenlerden biri ise oyuncu Esra Dermancıoğlu oldu.
O kız çocuğunun haykırışı dışında bana gerçek gelen hiçbir şey yok: Dermancıoğlu, ''Sosyal medyadan ölüme isyan!!!'' notu ile şu yazıyı paylaştı: ''Heşteklerle ölümlere isyan ediyoruz. Ertesi gün kedi, döner, kumda yürüyen bronz ayak koyuyoruz. İnanmıyorum, bu korkunç acıları buralara taşımaya kendi adıma utanıyorum. Hiçbir zaman taşımıyorum da. Biri ölürken, boğazı kesilirken başka bir insan evladı bunu çekiyorsa toplu bir suç işliyoruz maalesef. O kız çocuğunun haykırışı dışında bana gerçek gelen hiçbir şey yok."
Esra Dermancıoğlu'nun sitem dolu bu sosyal medya paylaşımına destek veren takipçileri binlerce beğeni yaparken yorumlarıyla da Dermancıoğlu'na hak verdiler.