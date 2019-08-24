Emine Bulut paylaşımlarına Esra Dermancıoğlu ve Şeyma Subaşı tepki gösterdi

O kız çocuğunun haykırışı dışında bana gerçek gelen hiçbir şey yok: Dermancıoğlu, ''Sosyal medyadan ölüme isyan!!!'' notu ile şu yazıyı paylaştı: ''Heşteklerle ölümlere isyan ediyoruz. Ertesi gün kedi, döner, kumda yürüyen bronz ayak koyuyoruz. İnanmıyorum, bu korkunç acıları buralara taşımaya kendi adıma utanıyorum. Hiçbir zaman taşımıyorum da. Biri ölürken, boğazı kesilirken başka bir insan evladı bunu çekiyorsa toplu bir suç işliyoruz maalesef. O kız çocuğunun haykırışı dışında bana gerçek gelen hiçbir şey yok."