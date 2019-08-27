Emine Bulut katiline iyilik yapmış! Eşi Fedai Varan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Çocuğumla görüşmüyorum iddiası yalan çıktı

Katil zanlısı Fedai Varan, cinayetten az ceza almak için kızıyla görüştürülmediğini ve Emine Bulut'un olay günü kendisine hakaret ettiğini iddia etti. Savcılık ise hazırladığı iddianamede delillerle bu iddiayı çürüttü. İddianame Fedai Varan ile Emine Bulut 2013’te boşandıkları bilgisi yer aldı. Velayet Emine Bulut'ta kaldı.