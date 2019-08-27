Emine Bulut katiline iyilik yapmış! Eşi Fedai Varan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
Emine Bulut'u öldüren eski eşi Fedai Varan'ın savcılığa verdiği ifadede 'tahrik indirimi' için yalan söylerken, talihsiz kadının 'katiline' yaptığı iyilik ortaya çıktı.
KIRKLARELİ'nde yaşanan ve Türkiye'nin kanını donduran Emine Bulut cinayetinde yeni gelişmeler var. Katil eski eş Fedai Varan yeni bir cezaevine nakledilirken, savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Emine Bulut'un ise öldürülmeden önce eski eşine büyük bir iyilik yapmış.
Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Varan, Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan, güvenlik gerekçesiyle dün akşam saatlerinde Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Büyük infial yaratan Emine Bulut cinayetine ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin detayları da ortaya çıktı.
Çocuğumla görüşmüyorum iddiası yalan çıktı
Katil zanlısı Fedai Varan, cinayetten az ceza almak için kızıyla görüştürülmediğini ve Emine Bulut'un olay günü kendisine hakaret ettiğini iddia etti. Savcılık ise hazırladığı iddianamede delillerle bu iddiayı çürüttü. İddianame Fedai Varan ile Emine Bulut 2013’te boşandıkları bilgisi yer aldı. Velayet Emine Bulut'ta kaldı.
Anlaşmaya göre sanık Fedai Varan, her ayın ilk ve son hafta sonları ile temmuz ayında çocuğuyla görüşebiliyordu. Dosyadaki WhatsApp mesaj kayıtlarındaki fotoğraflara göre en son 20 Ağustos’ta çocuk baba Fedai Varan’da yatılı kalıyordu. Savcıya göre bu durum, şüphelinin ‘çocuğuyla görüştürülmediği’ iddiasını yalanlar nitelikte.