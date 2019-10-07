Emine Bulut davasında gelişme! Katil "canavarca hisle tasarlayarak öldürme"den yargılanacak
KIRIKKALE Cumhuriyet Başsavcılığınca Emine Bulut'un (38) öldürülmesinin ardından soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak 5 gün sonra iddianame hazırlanmasının ardından katil ilk defa yargı karşısına çıkıyor.
Olayın faili Fedai V. (43) hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk kez 9 Ekim Çarşamba günü hakim karşısına çıkacak Fedai V. hakkında hazırlanan iddianamede, otopsi raporunda, Emine Bulut'un ölüm sebebinin kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar ve iç organ harabiyetinden gelişen iç ve dış kanama kaynaklı olduğu belirtildi.
Fedai V, ifadesinde, eski eşi ve ailesinin çocuğuyla görüşmesini engellediğini, eşinin kardeşlerinin kendisini sürekli tehdit ettiğini ancak şimdiye kadar haklarında şikayetçi olmadığını öne sürdü.Olay günü saat 16.00'da bir kafede Emine Bulut ile buluştuklarını anlatan Fedai V, eski eşinin tekrardan evlenmek istediğini söylemesi üzerine çocuğun velayetini kendisine vermesini istediğini ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını ileri sürdü.
Emine Bulut sakinleştirmeye çalışmış
Görgü tanıklarının, "Şüphelinin agresif bir tutumla kadınla tartıştığı, kadının ise şüpheliyi sakinleştirmeye çalışıp, sakince konuşmasını sağlamaya çalıştığı, şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra 'Bana çocuğumu göstermiyor, öldürdüm, herkes duysun' şeklinde bağırdığını" söyledikleri belirtildi.
İddianamede WhatsApp mesajlaşma kayıtlarında, olay tarihinden bir gün önce Emine Bulut'un tekrar evlenme durumundan Fedai V'ye bahsettiği, çocuklarının dershaneye yazdırılması ve evlenme durumuyla ilgili görüşmek için bir araya geldikleri kafede eski karı kocanın aralarında tartışma çıktığı ifade ediliyor.