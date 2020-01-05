Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal açıklaması geldi! Boşandıktan sonra evde döner yedik
Önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalanan Emina Jahovic, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Jahovic Mustafa Sandal ile aralarının iyi olduğunu söyledi.
Etiler'de alışveriş merkezinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Emina Jahovic, Mustafa Sandal ile aralarının çok iyi olduğunu, boşanırken bile aralarının iyi olduğunu belirtti.
Muhabirlere konuşan Jahovic, "Arkadaşlar bir yeri arıyorum, toplantım var" açıklamasını yaptı. Jahovic, geçtiğimiz günlerde kayak yarışmasında okullar arası yarışmada Yaman'ın birinciliğini soran muhabirlere, şu açıklamaları yaptı:
Yaman ile çok gurur duyuyoruz. Dün de Uludağ'da kayak turnuvasında ikinci oldu. Buna çok üzüldü, biraz hırslı olduğu için kayağı seviyor. Yarın da babası ile birlikte Kayseri'ye gidiyor. Orada güzel bir sonuç alırsa Milli takıma seçilecek, o bizim gururumuz.
Jahovic, "Yılbaşını ailece kutladık. Annem ve abimlerle birlikte beraber geçirdik. Çocuklar da çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.