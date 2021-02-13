Emina Jahovic Mustafa Sandal'ın çocuklara yıllardır destek olmadığını söyledi!
Eski eşini 25 bin liralık nafakayı 2 aydır ödemediği gerekçesi ile icraya veren Emina Jahovic, Mustafa Sandal hakkında konuştu.
Emina ve Mustafa Sandal 2008 yılında evlenip 10 yıl evli kaldıktan sonra boşanma kararı almışlardı. Yavuz ve Yaman adından 2 çocuğu olan çift, herkese örnek olacak derecede medeni bir ayrılık yaşadı.
Çocukların velayeti anne Emina Jahovic'e verildi. Emina Jahovic eski eşini 25 bin liralık nafakayı 2 aydır ödemediği gerekçesi ile icraya vermiş, evine haciz memurları göndermişti.
Bunun üzerine açıklamaya yapan Jahovic, Posta'ya konuştu.
Jahovic, şunları söyledi:
"Adalet sistemi boşanan tarafların çocuklarının haklarını takip eder. İştirak nafakasına müdahale etmek beni aşmaktadır.''