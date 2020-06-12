Emina Jahovic gönlünü bakın kime kaptırdı? Yeni aşkını sporda buldu
10 yıl evli kaldığı şarkıcı Mustafa Sandal ile 2018 yılında boşanan Emina Jahovic'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Mustafa Sandal ile 2008 senesinde hayatını birleştiren Sırp asıllı şarkıcı Emina Jahovic, 2 yıl önce boşanmıştı. Bir süre yalnız yaşayan Sırp güzelin kısa bir zaman önce iş insanı Sadettin Saran ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Sadettin Saran ile aşkı inişli çıkışlı devam Emina Jahovic, 9 ay sonra bu ilişkisine son noktayı koydu. Ancak Hürriyet'in ortaya attığı iddiaya göre, Jahovic, bu sefer gönlünü başka bir iş insanına kaptırdı.
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Etiler’deki bir spor salonunda düzenli olarak spor yapan Emina Hanım, burada genç iş adamı Salih Çeçen’le tanışmış.
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İstanbul’a üçüncü köprüyü yapan İçtaş’ın patronu İbrahim Çeçen’in küçük oğlu olan Salih Çeçen, IC Holding’in turizm yatırımlarını yönetiyor.
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