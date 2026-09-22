Vatandaşlar "Emin Olcay kimdir?", "Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında neden ifade verdi?", "Emin Olcay hangi dizilerde oynadı?" sorularına yanıt arıyor. Kurtlar Vadisi’nde Ömer Baba karakteriyle tanınan oyuncu Emin Olcay, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Olcay’ın bilgi sahibi sıfatıyla dinlendiği belirtildi. Soruşturmanın, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili olduğu bildirildi.

EMİN OLCAY KİMDİR?

Emin Olcay, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Geniş kitleler tarafından özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Ömer Baba karakteriyle tanınmaktadır.

Oyunculuk kariyerinde tiyatro sahneleri, sinema filmleri ve televizyon projelerinde yer alan Emin Olcay, uzun yıllardır sanat dünyasında çalışmalarını sürdürüyor.

EMİN OLCAY KAŞİF KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA NEDEN İFADE VERDİ?

Emin Olcay, Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Silivri Adliyesi’ne geldi.

Olcay’ın soruşturma kapsamında "bilgi sahibi" sıfatıyla dinlendiği ve savcılığa bildiklerini aktardığı öğrenildi. İfade sürecinde hangi konulara ilişkin bilgi verdiğine dair ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı.

KAŞİF KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yeniden yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında farklı kişilerin bilgisine başvurulurken, olayın tüm yönleriyle incelendiği belirtiliyor. Süreçte ifadeler ve elde edilen bilgiler değerlendiriliyor.

EMİN OLCAY HANGİ YAPIMLARLA TANINIYOR?

Emin Olcay’ın tanındığı yapımlar:

Kurtlar Vadisi

Kurtlar Vadisi Pusu

Tiyatro ve sinema projeleri

Oyuncu Emin Olcay, özellikle Kurtlar Vadisi serisindeki Ömer Baba karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti.

KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA İFADELER NEDEN ÖNEMLİ?

Soruşturmalarda tanık ve bilgi sahibi kişilerin ifadeleri, olayın farklı yönlerinin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen süreçte de savcılık tarafından alınan ifadeler ve diğer deliller birlikte değerlendiriliyor.