Emel Sayın'ın evini satın alan Cem Yılmaz'dan şaşırtan karar: Eski aşkının sevgilisini...
Emel Sayın'ın villasını satın alan Cem Yılmaz'ın eski aşkının sevgilisiyle ilgili aldığı karar şaşırttı.
Erşan Kuneri dizisi için hazırlıklarını sürdüren başarılı komedyen Cem Yılmaz bir süredir yeni ev arayışındaydı. Yılmaz ev arayışında sona geldi.
Cem Yılmaz'ın, İstanbul'un Çatalca ilçesinde yer alan Yalıköy'deki Emel Sayın'a ait villayı satın aldığı iddia edildi.
Uzun süredir bu bölgede ev arayışında olduğu öğrenilen usta komedyenin, iki hafta önce 75 yaşındaki sanatçıyla anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
Cem Yılmaz'ın, eski aşkı Lal Dedeoğlu'nun mimar sevgilisi Deniz Duru'yla anlaşarak, yeni villasının dekorasyonunu ona teslim ettiği de konuşuluyor.