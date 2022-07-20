Emel Sayın'dan gençlik fotoğrafını paylaştı, hayran bıraktı! "Bir zamanlar photoshopa gerek yoktu"
Sanat dünyasının ünlü isimlerinden sevilen sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesabından eski fotoğrafını paylaştı. Sayın hayranlarına nostalji yaptırırken kendisine hayran bıraktı.
Türk müzik ve sinemasının efsane isimlerinden 76 yaşındaki ünlü sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla görenleri hayran bıraktı.
Geçtiğimiz haftalarda vefat eden merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın vefatı ile yıkılan Emel Sayın sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında.
Gençlik yıllarından bir kareyi İnstagram hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaşan Sayın, fotoğrafa "Off off bir zamanlar photoshopa hiç gerek yoktu" notunu düştü.
Ünlü sanatçının fotoğrafı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Yorum yapanların arasında sanatçının arkadaşlarıda vardı.