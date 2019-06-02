Emel Sayın yıllar sonra ilk kez açıkladı! İşte en büyük pişmanlığı

Programda Hülya Koçyiğit ile çocukluk arkadaşı olduklarını ve anneleri sayesinde tanıştıklarını söyleyen Emel Sayın, “Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir” sorusuna “Evlat sahibi olamamak” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca Sayın, evlat sevgisinin yerine yeğenlerini koyduğunu ve onları çok sevdiğini söyledi.