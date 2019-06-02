Emel Sayın yıllar sonra ilk kez açıkladı! İşte en büyük pişmanlığı
Usta sanatçı Emel Sayın, konuk olduğu Hülya Koçyiğit'in programında "Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir" sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi.
Hem sesiyle hem de oyunculuğuyla kalplerde taht kurmayı başaran 73 yaşındaki Emel Sayın, en büyük pişmanlığını açıkladı. Çocukluk arkadaşı olan Hülya Koçyiğit'in programına katılan Sayın, hakkında bilinmeyenleri de anlattı.
Programda Hülya Koçyiğit ile çocukluk arkadaşı olduklarını ve anneleri sayesinde tanıştıklarını söyleyen Emel Sayın, “Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir” sorusuna “Evlat sahibi olamamak” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca Sayın, evlat sevgisinin yerine yeğenlerini koyduğunu ve onları çok sevdiğini söyledi.
Henüz 6 yaşında..: Öte yandan müzikle olan ilişkisinin çok küçük yaşlarda başladığını belirten Emel Sayın, ilk hatırladığının da henüz altı yaşında müzik dersinde söylediği ağıt olduğunu belirtti.
Aynan Işık heyecanı: İlk sinema filmi teklifinin de sahne aldığı mekanın kulisinde edildiğini belirten Emel Sayın, Ayhan Işık’la birlikte oynayacağını söylediklerinde çok heyecanlandığını dile getirdi.