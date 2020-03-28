Emel Müftüoğlu sokağa çıkanlara ateş püskürdü: Falakaya yatıracağım
Koronavirüse rağmen sokağa çıkanlar için Emel Müftüoğlu, demediğini bırakmadı. Hatta Müftüoğlu, ''sopayı alıp, falakaya yatıracağım'' diyerek durumun ciddiyetini anlatmaya çalıştı.
Emel Müftüoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kendisini eve kapatan ünlü isimlerden oldu. Sık sık evini temizleyen hatta bir şirketle anlaşarak evini dezenfekte ettiren Müftüoğlu, yetkililerin uyarılarına rağmen sokağa çıkanlara da sitem etti.
Emel Müftüoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Arkadaşlar haftalardır boşu boşuna evlere tıkıldık. O kadar çok insan sokakta ki bizim evde oturmamızın hiç bir önemi yok bu kadar dolaşan insan varken... Halbuki herkes anlayış olup durumun ciddiyetinin farkına varsaydı şu anda neredeyse atlatmıştık."
"İlla başımızda bir çoban bizi ağıllara sokana kadar uğraşacaksınız. Bu nasıl bir cehalet süreyi uzatıyorsunuz... 'Bana bir şey olmaz diyorsunuz' bu nasıl bir egoistlik.''
''Valla sopayı alıp çıkacağım sokağa falakaya yatıracağım dolaşanları. Unutmayın bir kova suyla sönecek yangını gecikince bir tanker suyla söndüremezsiniz."