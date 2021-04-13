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Emekliye zamlı ikramiye müjdesi! Yeni ücret bugün belli oluyor

Emekliye zamlı ikramiye müjdesi! Yeni ücret bugün belli oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılacağı müjdesinin ardından gözler kabine toplantısına çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında miktarın ne kadar olacağı netleşecek.

Emekliye zamlı ikramiye müjdesi! Yeni ücret bugün belli oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılacağı müjdesinin ardından gözler kabine toplantısına çevrildi.

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Emekliye zamlı ikramiye müjdesi! Yeni ücret bugün belli oluyor

Emekli, dul, yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı ikramiyeler ilk defa enflasyon oranında zamlı ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında miktarın ne kadar olacağı netleşecek.

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Emekliye zamlı ikramiye müjdesi! Yeni ücret bugün belli oluyor

Ne kadar olacak?

Eğer son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa ikramiye 162 lira artışla bin 162 liraya yükselecek. 

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Emekliye zamlı ikramiye müjdesi! Yeni ücret bugün belli oluyor

Yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonu dikkate alındığında ise ikramiye bin 83 lira olacak.

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