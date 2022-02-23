Emekliye zamlı ikramiye için 3 formül! Kim ne kadar alacak?

Emekliler ocak ayında maaşlara gelen zam ile ekstra kazanç sağlarken, şimdi de emekli bayram ikramiyelerine odaklandı. 2022 emekli bayram ikramiyeleri için zam beklentisi mevcut. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni zam bekleniyor. Bu süreçte de; 3 formül konuşuluyor. İşte masadaki yeni uygulamalar ve 'Kim ne kadar alabilecek?' sorusunun yanıtı!