Emekliye zamlı ikramiye için 3 formül! Kim ne kadar alacak?
2022 emekli bayram ikramiyesi için asgari ücret, memur ve emeklilere yapılan ekstra zam iyileştirmeleri sonrası artış beklentisi oluştu. Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi planlanırken, emekli bayram ikramiyesi zammı için de 3 formül öne çıkıyor.
Emekliler ocak ayında maaşlara gelen zam ile ekstra kazanç sağlarken, şimdi de emekli bayram ikramiyelerine odaklandı. 2022 emekli bayram ikramiyeleri için zam beklentisi mevcut. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni zam bekleniyor. Bu süreçte de; 3 formül konuşuluyor. İşte masadaki yeni uygulamalar ve 'Kim ne kadar alabilecek?' sorusunun yanıtı!
Takvim'in haberine göre asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler, ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.
İŞTE ARTIŞ FORMÜLLERİ
Formül 1: İkramiye artışı için formüllerden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti.
Eğer bayram ikramiyesi yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş para alınabilecek.