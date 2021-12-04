Emekliye zam memura fark! En düşük memur maaşı 5 bin 490 liraya yükselecek
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakamlar açıklandı. Kasım enflasyonu ile birlikte Haziran ayından bu yana 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık zammı yüzde 10.48 olurken memur ve memur emeklisi için 5 aylık zam ve enflasyon farkı yüzde 12.48 oldu.
Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı. Faruk Erdem yazısında milyonlarca kişi ilgilendiren önemli detaylar aktardı:
Enflasyon rakamları açıklandıkça emekliler ve memurlar için yapılacak Ocak zammıyla ilgili veriler de tamamlanmaya başladı. Sadece Aralık enflasyonunun eklenmesi sonucunda zam oranları kesinleşmiş olacak. Ancak 5 aylık enflasyon rakamları da bize zam oranıyla ilgili önemli ipuçları verdi.
SSK ve Bağkur'luya...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak.
Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da kesinleşmiş olacak.