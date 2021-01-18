Emekliye 2.550 TL! Bankalar promosyon için sıraya girdi
Mevcut ve yeni emeklilere promosyon fırsatı bu yıl da sürüyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, hiçbir şartsız tutarı bin 600 liraya yükseltenler var. Kampanyalarla tutar 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Bankalar emeklilere ne kadar promosyon veriyor?
Emeklilere, dul ve yetimlere promosyon fırsatı bu yıl da sürecek. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alacak.
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Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, isteyenler kampanyalardan yararlanıp daha fazla para alabilecek.
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A Haber'de yer alan habere göre işte bazı bankaların şu an uyguladığı kampanyalarla verdikleri ödemeler:
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Akbank: 850, 1.050, 1.250 lira
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