Emeklinin bayram ikramiyesine Erdoğan sürpriz yapacak mı?

“Eğer ikramiye %62,5 seviyesinde kalsaydı, bugün 13.850 TL olması gerekirdi” diyen Erdursun, ikramiyenin artık amacını yitirdiğini ve kaldırılması gerektiğini aktardı. Muhalefetin bayram ikramiyesinin artırılması yönündeki taleplerinin de yanlış olduğunu ifade eden Erdursun, “Bence bayram ikramiyesi artık kaldırılmalı. Bunun yerine emekli aylıklarında gerçek bir iyileştirme yapılmalı” dedi.