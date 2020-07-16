Emeklinin bayram ikramiyelerinde büyük gün geldi! Yarın hesaplara yatacak

Malum mübarek Kurban bayramı yaklaşıyor.. 13 milyona yakın emekli vatandaşımız bayram öncesi ikramiyelerini alacak. Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak emeklilerin ilk ödemeleri yarın başlıyor. SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak. Öte yandan Kurban bayramı ikramiyesi kimlere veriliyor? Bayram ikramiyeleri ne kadar? sorular merak ediliyor. İşte yanıtı ve diğer detaylar...