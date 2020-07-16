Emeklinin bayram ikramiyelerinde büyük gün geldi! Bugün hesaplara yatacak
Milyonlarca emekli vatandaşımızın beklediği bayram ikramiyeleri için büyük geldi çattı. Emeklinin bayram ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi ikramiyesini aynı tarihte almıyor.. Peki bayram ikramiyeleri ne kadar? İşte ayrıntılar...
Malum mübarek Kurban bayramı yaklaşıyor.. 13 milyona yakın emekli vatandaşımız bayram öncesi ikramiyelerini alacak. Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak emeklilerin ilk ödemeleri bugün başlıyor. SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak. Öte yandan Kurban bayramı ikramiyesi kimlere veriliyor? Bayram ikramiyeleri ne kadar? sorular merak ediliyor. İşte yanıtı ve diğer detaylar...
Zamlı aylıklar ile beraber yatacak
Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek. İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.
Emekli sandığının bayram ikramiyesi
Emekli sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek.
Ziraat Bankası'ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme yapılacak.