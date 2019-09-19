Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıkıyor mu ?
EYT nedir? EYT 'lilerin sorunları ve istekleri nelerdir? Nasıl bir uzlaşı bu sorunu çözer?Merak ettiğimiz bu soruları İnternethaber mikrofonu aracılığı ile EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'a ilettik.
EYT'liler erken yaşta emeklilik yasasının çıkması için taleplerini yüksek sesle dile getiriyor ve seçim öncesinde de siyaset gündemine taşımışlardı. Nihayet EYT'liler için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir formül üretilmesi için talimat verdiğini açıkladı.