Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Hükümet düğmeye bastı

PRİM GÜN SAYISINA GÖRE MAAŞ

Ekonomim'de yer alan habere göre, emekli yaşı, sigorta süreleri yeniden belirlenecek. Prim gün sayısı yeniden formüle edilecek. Herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak. Teknik olarak kök maaş, en düşük emekli maaşına eşitlenemediği için, 6 ayda bir bu alanda yasa çıkarmak yerine başka bir formül uygulanacak.