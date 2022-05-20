Emeklilik planını yaptı hayalini açıkladı! 'Perişanlık' diyen Birce Akalay'dan Oktay Kaynarca açıklaması
Bir süredir ekranlarda yer almayan 37 yaşındaki oyuncu Birce Akalay, açıklamalarıyla hayranlarını şaşırttı.
Başarılı oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz gün Akmerkez'de yer alan bir mağazada yeni mücevher koleksiyonunu tanıttı.
Oyuncuyu yakın arkadaşı Nur Fettahoğlu yalnız bırakmazken; Akalay, mağaza içerisindeki standının önüne geçerek soruları yanıtladı.
Ünlü isim, gazetecilerin, "İş insanı oldunuz" sözlerine karşılık, "Yok, öğreniyorum. O kadar zor ki... Bir kere benim matematiğim de zayıftı okuldayken." ifadelerine yer verdi.
"Oradan oraya koş, oradan kapalı çarşıya, oradan stoklar, oradan dolar yükselmiş inmiş, öyle olmuş böyle olmuş" diyen Akalay "Perişanlık yani hakikaten. Adapte olması çok zor ama keyifli." dedi.