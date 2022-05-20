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Emeklilik planını yaptı hayalini açıkladı! 'Perişanlık' diyen Birce Akalay'dan Oktay Kaynarca açıklaması

Emeklilik planını yaptı hayalini açıkladı! 'Perişanlık' diyen Birce Akalay'dan Oktay Kaynarca açıklaması

Bir süredir ekranlarda yer almayan 37 yaşındaki oyuncu Birce Akalay, açıklamalarıyla hayranlarını şaşırttı.

Emeklilik planını yaptı hayalini açıkladı! 'Perişanlık' diyen Birce Akalay'dan Oktay Kaynarca açıklaması

Başarılı oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz gün Akmerkez'de yer alan bir mağazada yeni mücevher koleksiyonunu tanıttı. 

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Emeklilik planını yaptı hayalini açıkladı! 'Perişanlık' diyen Birce Akalay'dan Oktay Kaynarca açıklaması

Oyuncuyu yakın arkadaşı Nur Fettahoğlu yalnız bırakmazken; Akalay, mağaza içerisindeki standının önüne geçerek soruları yanıtladı.

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Emeklilik planını yaptı hayalini açıkladı! 'Perişanlık' diyen Birce Akalay'dan Oktay Kaynarca açıklaması

Ünlü isim, gazetecilerin, "İş insanı oldunuz" sözlerine karşılık, "Yok, öğreniyorum. O kadar zor ki... Bir kere benim matematiğim de zayıftı okuldayken." ifadelerine yer verdi. 

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Emeklilik planını yaptı hayalini açıkladı! 'Perişanlık' diyen Birce Akalay'dan Oktay Kaynarca açıklaması

"Oradan oraya koş, oradan kapalı çarşıya, oradan stoklar, oradan dolar yükselmiş inmiş, öyle olmuş böyle olmuş" diyen Akalay "Perişanlık yani hakikaten. Adapte olması çok zor ama keyifli." dedi. 

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