Emeklilik için sigorta girişi detayı! Hesap değiştiren karar

Kararın, emeklilik hesabında fiili çalışmanın somut delillerle ispatlanması gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğu kaydedilirken olayla ilgili detaylar da öğrenildi. Buna göre; 16 Şubat 1992'de Çanakkale'de bir şirkette çalışmaya başladığını ileri süren M.R., aynı gün adına düzenlenen işe giriş bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verildiğini belirtip Çanakkale İş Mahkemesinde dava açtı. Davacı, bu tarihin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini talep etti.