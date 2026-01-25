Emeklilik için sigorta girişi detayı! Hesap değiştiren karar
Yargıtay'dan emeklilikle ilgili kritik bir karar geldi. Buna göre; prim ve bordro kaydı bulunmayan sigorta girişlerinin emeklilik başlangıç tarihini geri çekmeyeceğine hükmedildiği öğrenildi. Söz konusu kararda, fiili çalışmanın açık ve somut delillerle ispatlanması gerektiğine vurgu yapıldığı kaydedildi.
Emeklilik planı yapanlar hesaplamada pek çok kriteri göz önünde bulundururken son olarak Yargıtay'dan hesap değiştiren bir karar geldiği aktarıldı. İşte emeklilik hesabı yapanları ilgilendiren kritik kararla ilgili detaylar...
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yıllar önce adına sigorta girişi yapılmış olsa dahi prim ödemesi ve bordro kaydı bulunmayanların, sadece bu belgeye dayanarak emeklilik başlangıç tarihini geri çekemeyeceğine hükmettiği aktarıldı.
Kararın, emeklilik hesabında fiili çalışmanın somut delillerle ispatlanması gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğu kaydedilirken olayla ilgili detaylar da öğrenildi. Buna göre; 16 Şubat 1992'de Çanakkale'de bir şirkette çalışmaya başladığını ileri süren M.R., aynı gün adına düzenlenen işe giriş bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verildiğini belirtip Çanakkale İş Mahkemesinde dava açtı. Davacı, bu tarihin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini talep etti.
PRİM VE BORDRO VURGUSU
Davalı SGK'nın ise, söz konusu döneme ilişkin prim bildirgesi ve dönem bordrolarının bulunmadığını vurgulayıp yalnızca işe giriş bildirgesine dayanılarak 1992 tarihinin sigorta başlangıcı sayılmasının mümkün olmadığını savunduğu ve davanın reddini istediği belirtildi. Çanakkale İş Mahkemesi, davacının bir gün de olsa sigortalı olarak çalıştığı kanaatine vararak sigorta başlangıç tarihinin 16 Şubat 1992 olduğuna hükmetti. SGK’nın istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını onadı.