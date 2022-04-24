Emeklilerin ikramiye heyecanı! Onlara da para yatacak bu tarihlere dikkat
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekliler gözünü 2022 ikramiyesine çevirdi. Milyonlarca emeklinin beklediği tarih belli oldu. Peki yeni emekliler ikramiye alabilecek mi? Başvuru şartı gerekli mi?
Önümüzdeki hafta emeklilerin 2022 yılı için ilk ikramiyeleri ödenecek. Faruk Erdem yazısında yeni emekliler için de müjdeyi verdi. İşte o yazı:
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27-28 Nisan'da SSK'lılar 29 Nisan'da ise Bağ-Kur ve memur emeklileri ikramiyelerini hesaplarında görecek.
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İkramiye için bir başvuru yapmaya gerek bulunmuyor. Para maaş alınan banka hesaplarına otomatik olarak yaptırılıyor.
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Ödemelerden yeni aylık bağlananlar da yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' gerekiyor.
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