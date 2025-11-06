BIST 11.016
Emeklilerin hesabına yatacak! Kasım ayı ile birlikte ödeme değişti 30 bin lirayı aştı

Emekli promosyonunda büyük yarış var. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 30 bin TL’yi aşan nakit ödemeler sunuyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka güncel promosyon tutarları...

Garanti BBVA

Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL’ye kadar promosyon ve ödül fırsatı.

Akbank

SGK emeklilerine 30.000 TL’ye kadar nakit ödül: 15.000 TL promosyon + 15.000 TL ek nakit fırsatı.

İş Bankası

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon ödemesi.

Halkbank

Maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon imkânı.

