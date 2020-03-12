Emeklilerin banka promosyonu alması haram mı Diyanet'in fetvasına bak

Diyanet Dergisi'nin “Diyanet'e Soralım” bölümünde “Banka promosyonu caiz midir” sorusuna “İşleyiş bakımından faize tam olarak benzememekte ise de, şüpheden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları ve ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur” cevabı verildi.