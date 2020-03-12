Emeklilerin banka promosyonu alması haram mı Diyanet'in fetvasına bak
Diyanet'ten, 2 milyon emekli başta olmak üzere hemen herkesin aldığı banka promosyon paraları için, ‘’Harama yakın’’ fetvası verildi. Emekliler için en düşük ve en yüksek banka promosyonu kaç para?
Milyonlarca emekli, banka promosyanlarındaki artışa tam sevinememişken, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan promosyonlarla ilgili garip bir fetva geldi. Diyanet'ten, 2 milyon emekli başta olmak üzere hemen herkesin aldığı banka promosyon paraları için, ‘’Harama yakın’’ açıklaması yapıldı.
Diyanet, bankaların emekli maaşını kendisinden alan emeklilere promosyon olarak verdiği paralar için, “Tam olarak faiz sayılmasa da şüphe var” değerlendirmesi yaptı.
Diyanet Dergisi'nin “Diyanet'e Soralım” bölümünde “Banka promosyonu caiz midir” sorusuna “İşleyiş bakımından faize tam olarak benzememekte ise de, şüpheden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları ve ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur” cevabı verildi.
'Faize benziyor' fetvası
Kamu kurum ve kuruluşlarının, çalışanlarının ücret ve maaşlarını anlaşmalı herhangi bir bankadan alabileceğine dikkat çekilen yazıda şu görüşlere yer verildi: