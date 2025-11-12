Emeklileri üzecek haber! İsa Karakaş kulis bilgilerini aktardı

SSK, Bağ-Kur ve Sandık emeklilerinin son artışı Temmuz 2025’te yüzde 16,67 olmuştu. Aradan dört ay geçerken TÜİK’in kasım ve aralık ayı verileri merakla bekleniyor. Yasa gereği maaşlar, son altı ayın TÜFE ortalamasına göre belirlenecek.