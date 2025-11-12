BIST 10.639
Emeklileri üzecek haber! İsa Karakaş kulis bilgilerini aktardı

Milyonlarca emekli 2026 Ocak zammı için gün sayarken SGK Uzmanı İsa Karakaş Ankara kulislerinden edindiği bilgileri paylaştı.

Milyonlarca emekli için 2026 maaş zammı yaklaşırken, son tablo netleşmeye başladı. 

SSK, Bağ-Kur ve Sandık emeklilerinin son artışı Temmuz 2025’te yüzde 16,67 olmuştu. Aradan dört ay geçerken TÜİK’in kasım ve aralık ayı verileri merakla bekleniyor. Yasa gereği maaşlar, son altı ayın TÜFE ortalamasına göre belirlenecek.

Ancak asıl merak konusu, hükümetin yasal zammın dışında ek bir artışa gidip gitmeyeceği. Refah payı veya seyyanen zam beklentisiyle emekliler umutla bekliyor.

TÜİK verileri tabloyu değiştirdi

Ekim ayı enflasyon rakamları zam hesaplarını yukarı çekti. TÜİK’e göre Ekim 2025’te TÜFE aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 oldu. Gıda ve konutta yaşanan sert artış, enflasyonun yüzde 30’un altına inme ihtimalini ortadan kaldırdı.

