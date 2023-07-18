Emeklileri ışığa boğacak bir "Şimşek" çaksın artık!

Sayın Cumhurbaşkanım,

Birlik, beraberlik ve fedakarlık gerektiren tüm zorlu zamanlarda millet olarak sizin arkanızda dağ gibi durduk. Çünkü bu millet sizi çok sevdi. Sözünün eri bir lider oluşunuz, değerlerimize sahip çıkışınız, inancınızla yürüyüp, onurumuzu korumanız bu milletin nazarından hiç kaçmadı.

Sizdeki mertliği gören bu millet namerde hiç tevessül etmedi, kulak asmadı. Söylenen hiçbir ithamla sizi yargılamadı, atılan hiçbir iftirayla size toz kondurmadı.

Her şeyi devletten beklemeyerek yeri geldiğinde topu ayağınızdan aldı. Kaçmadı, kovalamadı, yakmadı, yıkmadı, dönmedi, satmadı...

"O Erdoğan" dediler sizden için "o ne yaparsa doğru yapar" dediler. Siz doğru adamın tanımı oldunuz bu milletin nazarında.

Şerli zamanlarda doğru adam ve doğru zaman diyerek sizinle yola çıkan milyonlar var. Çok zorlu zamanlar atlattık, ihanetin yağmur gibi yağdığı zamanlarda safları sık tutup gereken bedelleri birlikte ödedik. Boşuna sevmemişti bu millet sizi ve siz milletinizi hiçbir zaman yanıltmadınız.

Söz verdiyseniz sözünüzü tuttunuz, kelamın yalanını ağzınıza bile almadınız ve en güzel kelamı feyizle okudunuz hiç çekinmeden. Liderlik kimliğinize, Müslüman kimliğinizi çiğnetmediniz. Mazlumlara sahip çıkışınızla, "one minute" diyerek zalimlere had bildirişinizle de farkınızı ortaya koydunuz.

Taktir ettik, gurur duyduk sizinle "işte bu bizim liderimiz" diyerek başımız hep dik yürüdük.

Yüzyılın felaketi 11 ilimizde yaşanan deprem afetinde de her zamanki gibi, bir olduk, beraber olduk. "Devlet yoktu!" diyenlerin tezlerini çürütecek deliller ortaya koyduk, varlığını görmezden gelenlere aldırış etmeden az çok demeden "devlet oradaydı" savunmasını yaptık.

Enkazların altında kalan canlar, yangınlarda sönen yuvalar, sele kapılıp giden insanlarımız oldu ve şehitlerimiz....

"Vatan sağ olsun, devletimiz var olsun" diyerek teslimiyet içinde ayakta durmaya çalıştık. Tabi ki kolay olmadı. Ama siz yar oldunuz biz de bar olmadık size, dostluğumuzu perçinledik, ağyara geçit vermedik.

Enflasyona yenik düşmesin diye defaatle her kesime, zam yaptınız, ferahlattınız halkı.

Yalnız etiketlerde can yaktı, önüne geçilemeyen zamlar can yakmaya devam etti, ediyor...

Sayın Cumhurbaşkanım, ocakta yemek değil ateş pişiyor!

Dünyanın ekonomik krizle boğuştuğu, dünya devlerinin bile dar boğazdan geçtiği bu zorlu çağda bizim de işimiz kolay değil elbette farkındayız. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne inanıyoruz.

"Türkiye Yüzyılı" ilan ettiğiniz, "Şahlanış dönemine" girdiğimizi ifade ettiğiniz bu süreçte sizden beklenti büyük efendim.

Dileğimiz o ki, Türkiye şahlanırken halkı kamburlaşmasın. Türkiye yüzyılında dul kadınlarımız muhtaç halde olmasın, emekliler de gün yüzü görsün, mağdur değil mağrur olalım artık. Eğer zengin bir ülke isek bu zenginliği üzerimizde gösterebilelim.

Zekat zengine düşer gerçeği ile yüzleşebilelim, sadakanın üzerimize farz olmadığını da es geçmeyelim. Halk mağdur iken fedakarlık beklemeyelim! Milletsiz devlet olmayacağını da bilelim. Devletin gücünü, milletten aldığını kanıtlayabilelim. Güçlü bir millet kıl ki bizi Devleti başta tutabilelim.

Son 7 yılda yapılan zamlara bakılırsa, genel olarak asgari ücretin emekli maaşlarına göre daha hızlı bir artış gösterdiği ortada. Örneğin, 2017'de asgari ücret 1.404,06 TL iken en düşük emekli maaşı 1.388,00 TL idi. Ancak, 2023 yılına geldiğimizde asgari ücret 8.506,00 TL'ye yükselirken en düşük emekli maaşı 5.871,00 TL olarak belirlendi.

Asgari ücretin emekli maaşlarına göre daha hızlı artması, genellikle devletin asgari ücreti yükseltmek için politika uygulaması veya işverenlerin işçi ücretlerini artırmasıyla ilişkili olduğunu biliyoruz. Emekli maaşları ise genellikle sosyal güvenlik sistemine tabi olan çalışanların emeklilik döneminde alacakları maaşları ifade ediyor ve bu maaşlar genellikle belirli bir formül veya emeklilik süresi boyunca biriktirilen primlere dayanıyor. Emekli maaşlarının artışı, genellikle sosyal güvenlik mevzuatı ve politikaları tarafından belirlendiği için bu konu yeni bir düzenleme yapılması elzem.

Yapılan zamlar incelendiğinde görülebileceği gibi, asgari ücret ve emekli maaşları arasında zam oranları açısından farklılıklar bulunmakta. Her yıl için zam oranları farklı... Bu oranlar asgari ücret ve emekli maaşlarının artış hızlarını etkiliyor ancak genel olarak, asgari ücretin emekli maaşlarından daha hızlı arttığı söylenebilir.

Bu konuda Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Mustafa Destici'nin ve Sayın Fatih Erbakan'ın daha birçok gazeteci yazar ve alanında uzman kişilerin öngördüğü, öne sürdüğü emeklilere zam konusunu gündemden düşürmemenizi, tüm bu önergeleri dikkate almanızı arzu ediyoruz.

Aynı zamanda eşi vefat etmiş dul kadınların maaşlarındaki kesintinin de mağdur eder boyutta olduğu bir gerçek...

Türkiye yüzyılında emeklilerin, dul ve emekli kadınların da haklarının korunmasını temenni ediyoruz.

Kadınlara verdiğimiz değeri, onlara sunduğumuz ayrıcalıklarla kanıtlayabilmeliyiz, devletten beklenti budur. Şahlanış dönemine yakışan budur!

Hadis-i Şerifte de buyrulduğu üzere:

“Eğer beli bükülmüş ihtiyarlarınız... olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti.” (bk. Ebu Yala el-Mevsıli, Musned, 11/511)

Mağdur bir kadının, kelle koltukta emeklilerin olduğu yer, kanımca kararınca zelil olur. Emeklilerin ağladığı bir yerde çalışanların yüzü gülmez. Sizi hiçbir vakit mağdur etmeyen halkın mağduriyeti ise asla kabul edilemez.

Elinin taşın altına koyması gerekenler ne emekliler ne de dul kadınlardır.

Mazlum halklara gösterdiğimiz duyarlılık halkımızın mazlum kesimine de gösterilmedikçe iki yakamız bir araya gelmez.

Kendi yağımız bizi kavurmuyorsa "Şahlanış döneminde" değil "Duraklama dönemindeyiz" demektir.

Sabır, sebat, fedakarlık asli ihtiyaçların karşılanamadığı yerde maalesef biter.

Türkiye'nin uluslararası alanda göstermiş olduğu başarılara ilaveten artık içe dönüş, kısa vadede acil önlem politikaları ve halkın beklentilerine cevap verme zamanı...

Kuzgun leşler söz sahibi olmasın diye; devleti başta tutan, oylarıyla sizi kirli ittifaka karşı galip getiren, bu aziz Türk Milleti'nin yani milyonların sesi olmak biz gazetecilerin asli görevi...

Bugüne kadar yalanı, dolanı, ihaneti, kirli siyaseti, iktidarınıza karşı atılan çamurları temizlemeye çalıştığımız gibi, bugün de kendini mağdur hisseden, derdine derman arayan, verdiği oyun karşılığını bekleyen halkın sesi olmaya devam edeceğiz!

Yandaş değil, özgür basının gereği olarak sizden beklentileri en doğru şekilde size arz etmek boynumuzun borcudur.

Sizin milletinize olan duyarlılığınızı biliyoruz, gerekli olanı hiçbir hatırlatmaya, hiçbir söyleme gerek kalmadan yapacak kabiliyet ve ferasette olduğunuzu da biliyoruz. İşinizin zor, derdimizin çok, acımızın büyük olduğunu da...

Ama biz güçlü Türkiye'yiz ve gücünü milletten alan bir ülkeyiz. Bu ilkeden hareketle, milletin güçten düşmemesi için, yine ve yeniden emekli haklarının korunmasına yönelik emekli maaşlarında kayda değer bir artırıma ihtiyaç var. Sözlerimizin havada kalmayacağının bilinciyle emeklilerin beklentisini size arz eder, sağlık, sıhhat ve afiyet dilerim.

Bir olacağımız, diri olacağımız, iri olacağımız, ayrı gayrı değil hep birlikte güçlü Türkiye olacağımız günün özlemiyle...

Vesselam!

Yıl - Emekli Maaşı - Asgari Ücret - Oran (%)

2017 1.388,00 TL 1.404,06 TL 98,86%

2018 1.578,00 TL 1.603,00 TL 98,45%

2019 1.861,00 TL 2.020,00 TL 92,08%

2020 2.089,00 TL 2.324,00 TL 89,71%

2021 2.425,00 TL 2.825,90 TL 85,86%

2022 3.166,00 TL 4.253,40 TL 74,37%

2022(II) 4.516,00 TL 5.500,35 TL 82,06%

2023 5.871,00 TL 8.506,00 TL 69,04%

2023(II) 9.375,00 TL 11.402,00 TL 82,17%