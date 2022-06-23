Emeklilere temmuz müjdesi! Çifte ödeme yapılacak, tarih de tutar da belli oldu
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarında. Zamların netleşeceği veriyle birlikte emekliler temmuzda çifte ödeme almış olacak.
Kurban Bayramı, bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak. Yaklaşık iki hafta gibi bir süre kaldı. Kurban hazırlıklarına başlayan milyonlarca emekli ise bütçesine destek olan bayram ikramiyesinin yatacağı tarihi merak ediyor. Ayrıca temmuzda zamlı emekli maaşları da yatacak. İşte olası tarihler ve tüm merak edilen detaylar...
Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000’er lira ikramiye verilmesini sağlamıştı. İkramiye ödemesi son 4 yıldır aralıksız sürüyor. Bu ödemeden de yaklaşık 13.5 milyon kişi yararlanıyor. 1.000 lira olarak başlayan ikramiye geçen yıl güncellenerek 1.100 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücretliye ara zam, memur ve emekliye ek iyileştirme açıklamalarının ardından ikramiyenin de artabileceğiyle ilgili beklenti artmış durumda. Şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Ancak olası bir iyileştirme durumunda bu tutarın 1.500 liraya çıkabileceği hesap ediliyor.
Temmuzda emeklilere yüzde 40-45 civarı zam yansıtılması da bekleniyor. Memur emeklileri 1-5 Temmuz’da maaş çekecek, SSK ve Bağkur emeklileri ise 17-28 Temmuz arasında maaş alacak. Eğer yetişirse zamlı maaşlar da bayramdan önceye alınabilir. Bu konuda son kararı yetkili makamlar verecek.
4-8 Temmuz
Para hesaba ne zaman yatacak? Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz’da. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyeler şu ana kadar bayramdan önce hesaplara yattı. Kurban Bayramı hazırlığı, Ramazan Bayramı’ndan farklı olarak kurbanın satın alınması, kesim yerinin belirlenmesi gibi daha erken planlama yapmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bu bayram ikramiyelerin biraz daha erken yatması muhtemel.