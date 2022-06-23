Emeklilere temmuz müjdesi! Çifte ödeme yapılacak, tarih de tutar da belli oldu

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000’er lira ikramiye verilmesini sağlamıştı. İkramiye ödemesi son 4 yıldır aralıksız sürüyor. Bu ödemeden de yaklaşık 13.5 milyon kişi yararlanıyor. 1.000 lira olarak başlayan ikramiye geçen yıl güncellenerek 1.100 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücretliye ara zam, memur ve emekliye ek iyileştirme açıklamalarının ardından ikramiyenin de artabileceğiyle ilgili beklenti artmış durumda. Şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Ancak olası bir iyileştirme durumunda bu tutarın 1.500 liraya çıkabileceği hesap ediliyor.