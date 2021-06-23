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Emeklilere müjde! Zam, erken ödeme ve ikramiye geliyor

Emeklilere müjde! Zam, erken ödeme ve ikramiye geliyor

Emeklilerin beklediği Temmuz ayı yaklaşırken zam oranı da belli olmaya başladı. Açıklanacak enflasyon oranlarına göre emeklilerin alacakları zamlar belirlenecek. Bununla birlikte Kurban Bayramı nedeniyle emeklilerin erken maaş alma ihtimali de artmış oldu.

Emeklilere müjde! Zam, erken ödeme ve ikramiye geliyor

13.5 milyon emekli için temmuz ayı birçok gelişmeyi barındırıyor. 5 Temmuz itibarıyla maaş zammı netleşecek ve zamlı maaşların erken yatma ihtimali yüksek. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi zamlı ikramiyeler ödenecek. İşte emekliyi rahatlatacak 3 önemli gelişme...

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Emeklilere müjde! Zam, erken ödeme ve ikramiye geliyor

6 AYLIK RAKAM BELİRLİYOR

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Temmuz ayı emeklilerin yüzünü güldürecek üç gelişmeyi beraberinde getirecek. Bunlardan ilki maaş zammı. Milyonlarca emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. 

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Emeklilere müjde! Zam, erken ödeme ve ikramiye geliyor

Yasaya göre; memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa, bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

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Emeklilere müjde! Zam, erken ödeme ve ikramiye geliyor

ENFLASYON MAYISTA HIZ KESTİ

SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için uygulanmıyor. 

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