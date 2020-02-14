Emeklilere 850 lira müjdesi bankalar emekli maaşı için savaşa girdi kesenin ağzı açıldı

Rekabet kızıştı

SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında görüşmeler henüz sonuçlanmamasına rağmen bankalar, sayısı 13 milyonu aşan emeklilerin aylıklarını kendi şubelerine transfer etmek için hızlı bir yarışa girdi. Bankalar, aylıklarını kendi bankalarından alma karşılığında emeklilere cazip teklifler sunuyor. Bunun karşılığında ise, aylığı 3 yıl boyunca başka bankaya transfer etmeme, en az iki otomatik ödeme gibi şartlar öne sürüyor. Öte yandan, arkadaşlarının emekli aylıklarını da getirmesi için ikna edenlere kişi başına 150 lira ek ödeme yapmayı vaat eden bankalar da var.