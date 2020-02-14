Emeklilere 850 lira müjdesi bankalar emekli maaşı için savaşa girdi kesenin ağzı açıldı
Emeklilerin maaşı için promosyon yarışına giren bankalar kesenin ağzını açtı. Emekliye transfer için 850 liraya kadar promosyon teklif eden bankalar, 10 emekli arkadaşını getirene ise 1500 TL vaat ediyor.
Türkiye'de 13 milyon emekliye verilecek banka promosyonu miktarı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği arasındaki görüşmeler sonucunda bu ay içinde belirlenecek. SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokol çerçevesinde ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında, 3 yıl sona erdi. Bu dönemde 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti. Devam eden müzakereler sonucunda emeklilerin önümüzdeki 3 yıl için alacakları yeni promosyon miktarları bu ay belli olacak. Belirlenecek promosyon miktarının daha yüksek meblağlarda olması bekleniyor.
Rekabet kızıştı
SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında görüşmeler henüz sonuçlanmamasına rağmen bankalar, sayısı 13 milyonu aşan emeklilerin aylıklarını kendi şubelerine transfer etmek için hızlı bir yarışa girdi. Bankalar, aylıklarını kendi bankalarından alma karşılığında emeklilere cazip teklifler sunuyor. Bunun karşılığında ise, aylığı 3 yıl boyunca başka bankaya transfer etmeme, en az iki otomatik ödeme gibi şartlar öne sürüyor. Öte yandan, arkadaşlarının emekli aylıklarını da getirmesi için ikna edenlere kişi başına 150 lira ek ödeme yapmayı vaat eden bankalar da var.
Denizbank
Denizbank 3 yıl boyunca emekli aylıklarını DenizBank'tan almayı taahhüt edenlere 450 TL'ye varan miktarlarda nakit promosyon veriyor. Ayrıca emekli aylığını bankaya aktaran emeklilere aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi fırsatı sunuluyor. Böylece yakın zamana kadar yüksek faizle kredi kullanan emekliler borçlarını tek bir çatı altında toplayarak taksitlerini düşürme avantajı elde ediyor.
Garanti BBVA
Garanti BBVA, emeklilere; bir aya tekabül eden net aylığın 1.000 TL'ye (1.000 TL hariç) kadar olması halinde 300 TL, 1.000 - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olması halinde 375 TL, 2.000 TL'nin üzerinde olması halinde 450 TL promosyon ödüyor. Aylıklarını farklı bir bankadan alan ve aylıklarında bloke bulunmayanlar, ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla aktarma yaparak promosyondan yararlanabiliyor. Ayrıca limit aşım ücreti ödemeden 5.000 TL kredi çekebiliyorlar.