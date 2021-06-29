Emekliler için kredi faiz oranları! Haziran 2021 Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank tam liste
Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın emekliler için verdiği özel kredileri ve emekli kredi faizlerine ilişkin tüm detaylar haberimizde... İşte 29 Haziran 2021 tarihi itibariyle bankaların emekli kredi faiz oranlarının tam listesi.
Emekliler için kredi faiz oranları merak ediliyor. Emeklilere özel ihtiyaç, tüketici ve konut kredilerine başvuruda bulunacak olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranını araştırıyor.
Bankalar haziran ayında kredi faiz oranlarında değişiklik yaptı. Krediye ihtiyacı olan emekli vatandaşlarımız için kamu bankaları Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank emekliler için özel kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte 29 Haziran 2021 banka banka faiz oranları...
HALKBANK EMEKLİLER İÇİN KREDİ FAİZ ORANLARI
Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi Nedir?
Maaşını bankadan alan veya maaşını bankaya aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,58’den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredidir.
Tutarı ve Ödeme Koşulları
Dilerseniz 100.000 TL’ye kadar kredinizi aylık %1,58'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretli veya aylık %1,63’den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Aylık eşit taksitli,Artan taksitli,Azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli,Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.