Emekliler için kredi faiz oranları! Haziran 2021 Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank tam liste

HALKBANK EMEKLİLER İÇİN KREDİ FAİZ ORANLARI

Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi Nedir?

Maaşını bankadan alan veya maaşını bankaya aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,58’den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredidir.