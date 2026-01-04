Emekli zammına ilişkin kulis bilgileri ortaya çıktı!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5 Ocak 2026 saat 10.00'da açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, 16 milyondan fazla emeklinin maaş artışı da netleşmiş olacak. Resmi açıklama yapılmadan önce, emekli zammına ilişkin beklentiler, iktidar kulislerinden sızdı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisi öncesinde, milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş artışına iliştin kulis bilgileri gündeme geldi. Resi açıklama beklenirken, emekli zammının yalnızca enflasyon oranıyla sınırlı kalacağı ve refah payı düzenlemesinin bu yıl da gündeme alınmayacağı yönündeki iddialar dikkat çekti.
Ekonomistlerin tahminlerine göre açıklanacak aylık enflasyon oranının yüzde 1’in altında kalması bekleniyor. Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkının yaklaşık yüzde 12,20 seviyesinde oluşacağı öngörülüyor.
Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme farkı da eklendiğinde artış oranının yüzde 18’in altında kalacağı konuşuluyor.
Öte yandan emeklilerin uzun süredir beklediği refah payı konusunda bu yıl da bir adım atılmayacağı iddia ediliyor.