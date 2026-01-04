Emekli zammına ilişkin kulis bilgileri ortaya çıktı!

Ekonomistlerin tahminlerine göre açıklanacak aylık enflasyon oranının yüzde 1’in altında kalması bekleniyor. Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkının yaklaşık yüzde 12,20 seviyesinde oluşacağı öngörülüyor.