Emekli zam oranı kaç olacak? SGK uzmanı 'bekleyin' deyip kulisi duyurdu
TÜRKİYE'de milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2026'da yapılacak olan zamda. Aralık ayı enflasyon rakamı ile birlikte emekli maaşı netleşmiş olacak. Kulislerde en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam ortaya çıkarken SGK Başuzmanı İsa Karakaş da yıllık enflasyon verisi tahmini üzerinden emekli maaşına zammı açıkladı. En düşükten aylık alanlar için de kulislerden aldığı bilgileri aktaran Karakaş, 'Bekleyin' deyip müjdeyi verdi.
TÜİK'in 2025 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak artış oranları belli olacak. Yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı kadar emeklilerin aylıkları artırılacak. Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre; en düşük emekli maaşlarına yapılacak zam oranının ilk önce 5 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde toplanacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK), öğlenden sonra da yapılacak kabine toplantısında son şekli verileceği belirtiliyor.
BOMBA EMEKLİ ZAMMI KULİSİ...
SGK Başuzmanı İsa Karakaş'dan Ocak ayı emekli zammı ve en düşük emekli aylığına yapılacak zamla ilgili kulis bilgisi geldi. 'Bekleyin' diyen İsa Karakaş şunları söyledi;
-"5 Ocak 2026 yılına sayılı günler kala bu oranları daha da somutlaştıracak olursak;
*Belirtmiş olduğum %0,80 ve %0,90 aralık ayı enflasyon oranlarına göre;
*%12,10-12,25 aralığında bir güncelleme söz konusu olacaktır. Maalesef %12,5 bile uzak görünüyor"
EN DÜŞÜK MAAŞ İÇİN SÜRPRİZ OLABİLİR
Zam almama ihtimali bulunan kök maaş için de detayları veren İsa Karakaş başkentten gelen iyi senaryolu şöyle duyurdu:
-"Ankara’dan takip ettiğim kadarıyla bu kötü senaryonun tamamen ortadan kalktığını söyleyebilirim. Hatta beklenmeyen yeni senaryo dillendirilmeye başlandı.
-"En düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasında fark iyice açılınca 6 aylık belirttiğim oranda bir güncelleme olursa emeklilerin serzenişlerinin daha da artacağı üzerinde duruluyor. En azından psikolojik sınır olan 20 bin TL’ye çekilmesi de gündeme gelmeye başladı"
KÖK MAAŞI YÜKSEK OLANA KÖTÜ HABER
-"Kök maaş sorunu olmayan emekliler için ise Ankara’nın koridorlarında dolaşan bilgiler pek iç açıcı değil. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası nedeniyle şu an için:
Seyyanen zam: Gündemde yok.
Refah payı: Henüz yeşil ışık yakılmış değil.
Tek Umut: En düşük emekli maaşının (şu an 16.881 TL civarı baz alınan tutar) yasal düzenlemeyle (18 bin 948 TL veya 20 bin TL) yukarı çekilmesi.
Son söz: 5 Ocak'ı bekleyin!"