Emekli ve memurun ocak zammı yüzde kaç olacak? YEP'teki enflasyona göre maaşlardaki artış

Ülkemizde milyonlarca emekli ve memurun Ocak zammı belirginleşmeye başladı. Temmuz ayında maaşlarında yüzde 5.75 artış gören memur ve emekliler 2021 Ocak ayını heyecanla beklemeye başladılar. 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon verilerine göre yapılacak zam oranı konusunda ipuçları geliyor. Tahminlere göre, emeklilere yüzde 4.50, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 3.50 zam yapılacak. Peki, 2021 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödemeler ne kadar artacak? İşte son gelişmeler....