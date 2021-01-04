Emekli ve memurun Ocak zammı kesinleşti! İşte en düşük ve en yüksek yeni maaşlar
Aralık ayı enflasyon rakamları son dakika açıklandı. Milyonları etkileyen verilerin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklinin ocak zammı da netleşmiş oldu. Peki bu yılın ilk altı ayında kim ne maaş alacak? İşte yanıtı ve diğer ayrıntılar..
Milyonların kilitlendiği son dakika haberi nihayet geldi. TÜİK, Aralık ayı enflasyon verilerini kamuoyula paylaştı. Bu gelişmeyle birlikte memur ve emeklilerin Ocak ayı enflasyon farkı belli oldu. Böylece yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyonu bulan kamu çalışanının yeni yılın ilk altı ayında alacağı yeni maaşları hesaplandı. İşte SGK-BAĞKUR emeklisi ve devlet personelinin ocak 2021 zamlı maaşları...
Aralık enflasyonu 1.25 oldu
Bugün saat 10.00 itibarıyla açıklanan Aralık ayı enflasyonu yıllık 14.60 aylık ise 1.25 olarak açıklandı.
Emekliye yüzde 8,36 zam
Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 zam alacak.
Emekli Sandığı kapsamında görevini tamamlamış ve bu statüye tabi emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 808, uzman olmayanlarda 2 bin 147 liraya ulaşacak.