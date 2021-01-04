Emekli ve memurun Ocak zammı kesinleşti! İşte en düşük ve en yüksek yeni maaşlar

Milyonların kilitlendiği son dakika haberi nihayet geldi. TÜİK, Aralık ayı enflasyon verilerini kamuoyula paylaştı. Bu gelişmeyle birlikte memur ve emeklilerin Ocak ayı enflasyon farkı belli oldu. Böylece yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyonu bulan kamu çalışanının yeni yılın ilk altı ayında alacağı yeni maaşları hesaplandı. İşte SGK-BAĞKUR emeklisi ve devlet personelinin ocak 2021 zamlı maaşları...