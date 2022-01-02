Emekli ve memura ek zammı yarın Cumhurbaşkanı açıklayacak! İşte zamlı polis, hemşire, imam, öğretmen ve emekli maaşları
3 ocak Pazartesi günü saat 10:00'da Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak ve 13.5 milyon memur ve emeklinin maaş zammı belli olacak. Ancak enflasyon zammı dışında ek zam gündemde. Ek zamları da aynı gün Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor... 2022yılı için en düşük memur ve emekli maaşları da belli oldu...
Memur ve emekli toplam 13.5 milyon vatandaş 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Pazartesi günü (yarın) Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak ve emekli ile memurun alacağı en düşük zam belli olacak. Enflasyon farkının ardından ek zam da gündeme gelecek. Memur ve emekliye ek zamla ilgili açıklamayı ise yarın Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. İşte kulislerde konuşulan son emekli ve memur maaşı zamları ile en yüksek ve en düşük zamlı maaşlar...
Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5’lik zammın ardından sırada memur ve emekliler var. Ocak itibarıyla bu kesimin maaşında hatırı sayılır artışlar olması bekleniyor. Açıklamalar da o yöndeydi. 3 Ocak’ta, aralık enflasyonu açıklanacak ve dolayısıyla 2021’in ikinci 6 aylık enflasyonu da netleşmiş olacak. Böylece memur ve emeklinin alacağı en düşük zam oranı ortaya çıkmış olacak.
Enflasyon farkının dışında ek zam beklentisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yarın memur ve emekliye yapılacak ek zammı açıklaması bekleniyor. Böylece memur ve emeklinin zamlı maaşları da belli olacak.
Memur ve memur emeklisi, temmuzda yüzde 3 toplu sözleşme zammı artı yüzde 5.45 enflasyon farkı almıştı. Şimdi son 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkarsa yüzde 12 fark alacak. Bu farka bir de 1 Ocak itibarıyla geçerli yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklenecek yani ek zam hariç yüzde 17 olacak. Enflasyon daha yüksek çıkarsa bu zam yüzde 20’ye dayanacak. Memur kesimine seyyanen artış veya temmuzdaki yüzde 7’lik zammın öne çekilmesi gibi seçenekler de konuşuluyor.