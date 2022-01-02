Emekli ve memura ek zammı yarın Cumhurbaşkanı açıklayacak! İşte zamlı polis, hemşire, imam, öğretmen ve emekli maaşları

Memur ve emekli toplam 13.5 milyon vatandaş 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Pazartesi günü (yarın) Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak ve emekli ile memurun alacağı en düşük zam belli olacak. Enflasyon farkının ardından ek zam da gündeme gelecek. Memur ve emekliye ek zamla ilgili açıklamayı ise yarın Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. İşte kulislerde konuşulan son emekli ve memur maaşı zamları ile en yüksek ve en düşük zamlı maaşlar...