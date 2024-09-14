Emekli ve memur zammında yeni tablo belli oldu! Tüm hesaplar değişti
Emekli zammı ve memur maaş zammı için dün yeni bir ipucu geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini de paylaştığı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Böylece SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) için Ocak 2025 zammında yeni rakamlar ortaya çıktı. İşte en düşük emekli maaşı için formül ve meslek meslek zamlı maaş tablosu!
Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını duyurdu. Buna göre piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e indi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşti.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN İPUCU
Emekli ve memur her 6 ayda bir zam alıyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73, memur ve memur emekli zammı yüzde 19,31 olarak açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12.500 liraya yükseldi. Merkez Bankası’nın anketi ile zam tahminleri belli oldu.
KİM, NE KADAR ZAM ALACAK?
Tahminin gerçekleşmesi durumunda 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14,76 olarak çıkacak. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı anlamına geliyor. Memurlar ve memur emeklileri içinse enflasyon farkı yüzde 4,33 olarak. Ocak zammı ise yüzde 10,59'a ulaşacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA EN GÜÇLÜ RAKAM
4 milyona yakın emekli Temmuz artışı sonrası sıfır zam alınca en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12.500 liraya yükseltilmişti. Ancak enflasyon rakamlarındaki düşüş Ocak ayında da aynı sorunu ortaya çıkaracak. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden değerlendirilecek. Bu kapsamda hükümetin masasında 14-15 bin TL rakamının olduğu şimdiden dile getiriliyor.