Emekli ve memur zammında yeni tablo belli oldu! Tüm hesaplar değişti

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN İPUCU

Emekli ve memur her 6 ayda bir zam alıyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73, memur ve memur emekli zammı yüzde 19,31 olarak açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12.500 liraya yükseldi. Merkez Bankası’nın anketi ile zam tahminleri belli oldu.