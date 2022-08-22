Emekli ve ev hanımına vergi yok!

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları,

18 yaşından büyük olan işsizler,

Emekli Sandığı, SGK ve Bağ-kur'dan aldıkları aylık dışında başkaca geliri olmayan emekliler,

Engelliler, gaziler, şehit eş ve çocukları...

Bu yazıyı dikkatlice okumanızı, hafızanıza güvenmiyorsanız elinize bir kâğıt kalem alarak not almanızı hatta bu yazıyı eş ve dostlarınızla paylaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Çünkü; bu yazımda kimler hangi şartlarda "emlak vergisi ödemez" bundan bahsedeceğim.

Her konut için vergi avantajı var mı?

Emlak vergisi istisnası, yukarıda saydığım hak sahiplerinin Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve "brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir evi için" geçerli.

Birden fazla tapu sahibi (hisseli tapular dâhil) olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp gelir elde edenler bu istisnadan yararlanamıyor.

Engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimlerinde ise başkaca bir gelirinin olup olmadığına bakılmaksızın vergi alınmıyor. Hatta engelli bir emekli çalışsa dahi vergi ödemiyor.

Aynı konut iki veya daha fazla kişi üzerine ise nasıl olacak?

Türkiye sınırları içerisinde bulunan brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut, hisseli ise hisse sahibi (emekli, ev hanımı, engelli, işsiz) sıfır oranlı vergi avantajından hissesine isabet eden kısım kadar yararlanabilir.

Yurt dışından emekli olanların durumu nasıl olacak?

Brüt 200 metrekareden daha küçük tek bir konut için uygulanan sıfır oranlı vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar yararlanabilir. Dolayısıyla yurt dışından emekli olanlar bu istisnadan yararlanamaz.

Eşin çalışması veya onun da emekli olması vergi avantajına engel mi ?

Hak sahibi olan (emekli, ev hanımı, engelli, işsiz) ve kendi adına başkaca bir geliri olmayan kişilerin, eşlerinin emekli olması veya çalışıyor olması emlak vergisi avantajından yararlanmasına engel teşkil etmez.

Vergi avantajından yararlanmak için ilgili konutta ikamet şart mı?

Hak sahibi, sahip olduğu tek konutu kiraya verip kendi de kirada otursa dahi vergi avantajından yararlanabilir ve vergi ödemez.

Fakat bu hak sahibi; kendi evini kiraya verip de eşine, oğluna veya kızına ait bir konutta ikamet etmeye başlarsa sıfır oranlı emlak vergisi avantajından yararlanamaz.

Eşi vefat edip ölüm aylığı alan emekliler bu istisnadan yararlanabilir mi?

Hak sahibi olan emekliler, emekli maaşı dışında eşinin ölümü sebebiyle ölüm aylığı almış olsalar dahi, yasada belirtilen diğer şartları taşımaları halinde sıfır oranlı emlak vergisi avantajından yararlanabilirler.

Nafaka alınması vergi avantajına engel mi?

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi olan ve başkaca bir geliri bulunmayan kişilerin almış olduğu nafakalar sıfır oranlı vergi avantajından yararlanmalarına engel teşkil etmez.

Bu avantajdan yararlanmak için belediyeye müracaat etmek gerekir mi?

Kanunlarca belirlenen bu hak sahipleri, sıfır oranlı emlak vergisi istisnasından yararlanabilmek için gayrimenkulünün bağlı olduğu belediyeye bir dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde vergi istisnasından yararlanamayacaktır.

Bu avantajı sonradan öğrenenler, eski ödediği vergileri geri alabilir mi?

Brüt 200 metrekareden küçük tek konutu olup; böyle bir haktan haberi olmadığı için vergi ödeyenler, "geriye doğru beş yıllık" zaman aşım süresi içerisinde ödediği fazla vergileri geri alabilirler. (Faiz ödemesi yapılmayacaktır.)

Bunun için hak sahibinin öncelikle gayrimenkulünün bağlı bulunduğu belediyeye müracaat etmesi, müracaat esnasında da ilgili dönemlerde vergi avantajı şartlarını taşıdığını gösterir belgeleri ibraz etmesi gerekecektir.