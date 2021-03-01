Emekli vatandaşların beklediği haber! Emekliler için ikramiye şartları belli oldu

Emeklilere her yıl ödenen ikramiye bu yıl çift ödenecek. Mayıs ayından önce emekli olanlar da çifte ikramiyeden yararlanabilecek. Emekli ikramiyesi yeni emekli olmuş vatandaşlara da ödeniyor. Bunun için emeklilik kararı alınmış ve maaşlarının bağlanmış olması gerekiyor.