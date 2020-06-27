Emekli vatandaşa çifte müjde! Zamlı maaş ve ikramiyeler için tarihler belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu yaklaşan mübarek Kurban Bayramı öncesi emekli maaşlarını ödemek için çalışmalara hız verdi. Zamlı maaşların 27-30 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması hedefleniyor. Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 27-30 Temmuz tarihleri arasında yatması bekleniyor. Her emekli aynı miktar ikramiye almayacak. Yeni emekli olanlar alabilecek mi? İşte yanıtı ve emeklinin zamlı Temmuz maaşı ve ikramiyeleri ile ilgili güncel gelişmeler...