Emekli vatandaşa çifte müjde! Zamlı maaş ve ikramiyeler için tarihler belli oldu
13 milyona yakın emekli vatandaşımız için güzel haberler var.. Emekliler çifte bayram yaşayacak.. SGK, sayılı günler kalan Mübarek Kurban Bayramı öncesi emekli maaşlarını ödemek için çalışmalara başladı. Bu kapsamda emeklilerin zamlı maaş ve ikramiyeler için tarihleri belli olmuş oldu.. Her emekli aynı miktar ikramiye almayacak.. İşte tüm ayrıntılar...
Sosyal Güvenlik Kurumu yaklaşan mübarek Kurban Bayramı öncesi emekli maaşlarını ödemek için çalışmalara hız verdi. Zamlı maaşların 27-30 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması hedefleniyor. Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 27-30 Temmuz tarihleri arasında yatması bekleniyor. Her emekli aynı miktar ikramiye almayacak. Yeni emekli olanlar alabilecek mi? İşte yanıtı ve emeklinin zamlı Temmuz maaşı ve ikramiyeleri ile ilgili güncel gelişmeler...
27-30 Temmuz tarihleri arasında çifte müjde!
Milyonlarca emekli temmuzda çifte bayram yaşayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 31 Temmuz - 3 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını yapıyor. Emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında hesaplarda olması planlanıyor.
Emekliler temmuzda aylıklarını da zamlı alacak. Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri de 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatacak.
İkinci ikramiye! Yeni emekli de alacak
Hükümet, emeklilerin refah düzeyini yükseltmek için tüm imkanları sunarken, bu yıl 13 milyon emekliye 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesi yapıldı. Emekliler ve hak sahiplerine, Ramazan Bayramı için mayısta ödenmesi planlanan 1.000 liralık ikramiye nisanda hesaplara yattı.