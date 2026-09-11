Emekli promosyonlarında Eylül yarışı kızıştı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Eylül 2026’da emekli maaşını başka bankaya taşımak veya mevcut taahhüdünü yenilemek isteyenler güncel promosyon kampanyalarını araştırıyor. “En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?”, “Hangi banka kaç TL promosyon veriyor?”, “Koşulsuz emekli promosyonu ne kadar?” ve “SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı promosyonu kaç TL?” gibi sorular merak ediliyor. Bankaların toplam avantajları 32 bin TL’ye kadar çıkarken, koşulsuz nakit promosyon tutarları daha düşük seviyelerde kalıyor. Peki hangi banka ne kadar veriyor? İşte ayrıntılar...

EYLÜL 2026 EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKADA?

Eylül 2026 kampanyaları karşılaştırıldığında toplam ödeme açısından ING öne çıkıyor. Banka, maaş tutarına göre 15 bin TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon verirken ek kampanya şartlarının sağlanması halinde toplam avantajı 32 bin TL’ye kadar çıkarıyor. DenizBank ve Yapı Kredi’de toplam ödeme 30 bin TL’ye, Garanti BBVA ve İş Bankası’nda ise 25 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

KOŞULSUZ EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU KAÇ TL?

Yalnızca doğrudan nakit ve ek şartsız promosyon dikkate alındığında QNB dikkat çekiyor. Banka, maaşı 20 bin TL ve üzerinde olan emeklilere 20 bin TL’ye kadar ek şartsız nakit promosyon sunuyor. ING, Garanti BBVA, Akbank ve İş Bankası’nın koşulsuz ana promosyon tutarı ise 15 bin TL’ye kadar çıkıyor.

ING EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

ING, SGK kapsamında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 15 bin TL’ye kadar koşulsuz promosyon veriyor. Ek kampanya koşullarının yerine getirilmesi halinde toplam ödeme 32 bin TL’ye kadar yükseliyor. Bu tutarın tamamı doğrudan koşulsuz nakit promosyon değil; ek ödüller için bankanın belirlediği şartların karşılanması gerekiyor.

DENİZBANK VE YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU KAÇ TL?

DenizBank’ın Eylül kampanyasında ana promosyon ve ek ürün avantajları birlikte değerlendirildiğinde toplam ödeme 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Güncel karşılaştırmalarda Yapı Kredi de ek şartlarla 30 bin TL’ye varan toplam avantaj sunan bankalar arasında yer alıyor. Ek ödemeler için otomatik fatura, kredi kartı veya farklı bankacılık ürünleri gibi koşullar uygulanabiliyor.

GARANTİ BBVA VE İŞ BANKASI KAÇ TL PROMOSYON VERİYOR?

Garanti BBVA, Eylül 2026 kampanyasında 15 bin TL’ye kadar nakit promosyona ek olarak kart harcaması, avans hesap ve sigorta gibi koşullarla 10 bin TL’ye kadar ek ödül sunuyor. Böylece toplam avantaj 25 bin TL’ye kadar çıkıyor. İş Bankası’nda da ana promosyon 15 bin TL’ye kadar ulaşırken, ek kampanyalarla toplam tutar 25 bin TL seviyesine yükselebiliyor.

AKBANK VE ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Akbank, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Ziraat Bankası ise maaş tutarına göre 5 bin TL, 8 bin TL, 10 bin TL ve en yüksek 12 bin TL promosyon ödüyor. Her iki bankada da promosyon için emekli maaşını 3 yıl boyunca ilgili bankadan alma taahhüdü gerekiyor.

EMEKLİ PROMOSYONU SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Promosyon karşılaştırırken yalnızca reklamda yer alan en yüksek toplam rakama bakmak yanıltıcı olabilir. Ana nakit promosyon, otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, sigorta veya ek hesap gibi şartlar ayrı ayrı incelenmeli. Örneğin 32 bin TL’lik toplam avantajın tamamı koşulsuz ödeme anlamına gelmiyor. Bu nedenle emeklilerin maaş tutarlarına ve kullanabilecekleri ek ürünlere göre hesap yapması gerekiyor.