Emekli olunca köyüne pizzacı dükkanı açtı talebe yetişmeye çalışıyor!

"Müşterileri evimize gelmiş misafirler gibi görüyoruz"

Bölgede kısa sürede tanındığını belirten Çelik, "150 kilometre uzaklıktaki Kastamonu'nun Tosya ilçesi, Çorum'un Osmancık, Kargı ilçeleri, Amasya'nın Merzifon ilçesi başta olmak üzere çevredeki bütün yerleşim yerlerinden misafirlerimiz oluyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşıyoruz. Yer sıkıntısı oluyor, bu nedenle salonumuzu büyütüp bahçemizi de düzenlemeye başladık. Talep çok fazla." dedi.